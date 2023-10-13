Сила в тебе. Сезон 1. Серия 9
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Сила в тебе
1-й сезон
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Сила в тебе (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

6.62020, Сила в тебе. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу, Образовательные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главные герои программы – обычные люди разных возрастов и статусов, которые решили отказаться от своих вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни. Попрощаться со своим прошлым и встать на путь исправления им помогут ведущая Ирина Пудова и эксперты. Зрители пройдут вместе с героями все стадии: от медицинских осмотров и выявления проблем до конечных результатов.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Образовательные
Время
14 мин / 00:14

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