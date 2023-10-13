WinkСериалыСила в тебе1-й сезон3-я серия
Сила в тебе (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
6.72020, Сила в тебе. Сезон 1. Серия 3
ТВ-шоу, Образовательные12+
Сезоны и серии
- 12+16 мин
Сила в тебе
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+16 мин
Сила в тебе
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+16 мин
Сила в тебе
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+16 мин
Сила в тебе
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+16 мин
Сила в тебе
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+16 мин
Сила в тебе
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+16 мин
Сила в тебе
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+16 мин
Сила в тебе
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+15 мин
Сила в тебе
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
Главные герои программы – обычные люди разных возрастов и статусов, которые решили отказаться от своих вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни. Попрощаться со своим прошлым и встать на путь исправления им помогут ведущая Ирина Пудова и эксперты. Зрители пройдут вместе с героями все стадии: от медицинских осмотров и выявления проблем до конечных результатов.