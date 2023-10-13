Сила в тебе (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Главные герои программы – обычные люди разных возрастов и статусов, которые решили отказаться от своих вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни. Попрощаться со своим прошлым и встать на путь исправления им помогут ведущая Ирина Пудова и эксперты. Зрители пройдут вместе с героями все стадии: от медицинских осмотров и выявления проблем до конечных результатов.

