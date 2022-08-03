Сговор (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Криминальная драма по мотивам романов о шведском детективе Роланде Хасселе. Средь бела дня убит полицейский, и нити в этом деле ведут прямо в коридоры власти. Расследованием занимается детектив Хассель, который потерял не просто начальника, а близкого друга. И ради правосудия он готов выйти за рамки закона.

