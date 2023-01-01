Сговор
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Сговор

Сговор (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Hassel 1 сезон
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Криминальная драма по мотивам романов о шведском детективе Роланде Хасселе. Средь бела дня убит полицейский, и нити в этом деле ведут прямо в коридоры власти. Расследованием занимается детектив Хассель, который потерял не просто начальника, а близкого друга. И ради правосудия он готов выйти за рамки закона.

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Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сговор»

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