Сердце галактики. Сезон 1
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Сердце галактики
1-й сезон

Сердце галактики (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.12022, Yinhe zhi xin 12 серий
Мультсериалы, Фантастика12+

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1-й сезон

О сериале

Космический странник Ли Юэсу случайно обнаруживает пропавший много лет назад иммигрантский космический корабль «Шанцзя» и становится свидетелем ужасающей аномалии, которая сигнализирует о надвигающейся угрозе для человечества. Жители звёздного региона Кониль осознают масштаб опасности и вынуждены объединиться против превосходящего противника — инопланетной расы. Однако силы врага оказываются за гранью воображения, и когда человеческие силы в Кониле терпят поражение, Ли Юэсу отправляется в сердце галактики за помощью к высокоразвитой человеческой цивилизации.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Боевик, Мультсериалы

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