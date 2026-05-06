Космический странник Ли Юэсу случайно обнаруживает пропавший много лет назад иммигрантский космический корабль «Шанцзя» и становится свидетелем ужасающей аномалии, которая сигнализирует о надвигающейся угрозе для человечества. Жители звёздного региона Кониль осознают масштаб опасности и вынуждены объединиться против превосходящего противника — инопланетной расы. Однако силы врага оказываются за гранью воображения, и когда человеческие силы в Кониле терпят поражение, Ли Юэсу отправляется в сердце галактики за помощью к высокоразвитой человеческой цивилизации.

