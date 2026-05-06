Сердце галактики. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Сердце галактики
1-й сезон
6-я серия
2022, Yinhe zhi xin
Мультсериалы, Фантастика12+

Сердце галактики (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Космический странник Ли Юэсу случайно обнаруживает пропавший много лет назад иммигрантский космический корабль «Шанцзя» и становится свидетелем ужасающей аномалии, которая сигнализирует о надвигающейся угрозе для человечества. Жители звёздного региона Кониль осознают масштаб опасности и вынуждены объединиться против превосходящего противника — инопланетной расы. Однако силы врага оказываются за гранью воображения, и когда человеческие силы в Кониле терпят поражение, Ли Юэсу отправляется в сердце галактики за помощью к высокоразвитой человеческой цивилизации.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Боевик, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

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