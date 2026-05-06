WinkСериалыСердце галактики1-й сезон4-я серия
2022, Yinhe zhi xin
Мультсериалы, Фантастика12+
Сердце галактики (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+31 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+24 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+29 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+26 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+25 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+25 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+25 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+24 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+22 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+23 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+21 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+26 мин
Сердце галактики
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Космический странник Ли Юэсу случайно обнаруживает пропавший много лет назад иммигрантский космический корабль «Шанцзя» и становится свидетелем ужасающей аномалии, которая сигнализирует о надвигающейся угрозе для человечества. Жители звёздного региона Кониль осознают масштаб опасности и вынуждены объединиться против превосходящего противника — инопланетной расы. Однако силы врага оказываются за гранью воображения, и когда человеческие силы в Кониле терпят поражение, Ли Юэсу отправляется в сердце галактики за помощью к высокоразвитой человеческой цивилизации.