Сдается! С ремонтом (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Сдается! С ремонтом. Сезон 1 20 серий
Проект о том, как легко и быстро преобразовать старую квартиру в новую и современную, и за небольшие деньги.

Герои программы мечтают снять квартиру. Они самостоятельно находят подходящее жилье, но оно требует ремонта. Программа предоставляет им для косметического ремонта 150 тысяч рублей и профессионального дизайнера в помощь.

Так же участникам программы будет помогать ведущая проекта «Сдается! С ремонтом» Елена Валюшкина.
Только есть одно обязательное условие – герои программы должны оставить три хозяйских вещи нетронутыми. Если итоговый результат понравится хозяину квартиры, то он сдаст ее героям и первые три месяца позволит жить абсолютно бесплатно, если нет, то квартиру они не получат!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг