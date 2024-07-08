Сдается! С ремонтом (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
2015, Сдается! С ремонтом. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+49 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+48 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+49 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+48 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+48 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+48 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+49 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+49 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+48 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+48 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+48 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+49 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+49 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+48 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+48 мин
Сдается! С ремонтом
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Проект о том, как легко и быстро преобразовать старую квартиру в новую и современную, и за небольшие деньги.
Герои программы мечтают снять квартиру. Они самостоятельно находят подходящее жилье, но оно требует ремонта. Программа предоставляет им для косметического ремонта 150 тысяч рублей и профессионального дизайнера в помощь.
Так же участникам программы будет помогать ведущая проекта «Сдается! С ремонтом» Елена Валюшкина.
Только есть одно обязательное условие – герои программы должны оставить три хозяйских вещи нетронутыми. Если итоговый результат понравится хозяину квартиры, то он сдаст ее героям и первые три месяца позволит жить абсолютно бесплатно, если нет, то квартиру они не получат!