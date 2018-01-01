Сдается! С ремонтом (сериал, 2015) смотреть онлайн



Проект о том, как легко и быстро преобразовать старую квартиру в новую и современную, и за небольшие деньги.



Герои программы мечтают снять квартиру. Они самостоятельно находят подходящее жилье, но оно требует ремонта. Программа предоставляет им для косметического ремонта 150 тысяч рублей и профессионального дизайнера в помощь.



Так же участникам программы будет помогать ведущая проекта «Сдается! С ремонтом» Елена Валюшкина.

Только есть одно обязательное условие – герои программы должны оставить три хозяйских вещи нетронутыми. Если итоговый результат понравится хозяину квартиры, то он сдаст ее героям и первые три месяца позволит жить абсолютно бесплатно, если нет, то квартиру они не получат!



Все сезоны сериала Сдается! С ремонтом смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.