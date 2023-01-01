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Считать ради людей (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Считать ради людей. Сезон 1 3 серии
Документальные16+
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Их миссия — восстана�вливать справедливость. Будни Счетной палаты похожи на службу настоящих супергероев, которая требует знаний во многих областях — от медицины и культуры до функционирования банков. Но мало кто знает, как по-настоящему устроена их работа. Каждый эпизод — это знакомство зрителей с теми, кто трудится ради их блага.
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