Считать ради людей. Сезон 1
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Считать ради людей
1-й сезон

Считать ради людей (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Считать ради людей. Сезон 1 3 серии
Документальные16+
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1-й сезон

Сюжет

Их миссия — восстанавливать справедливость. Будни Счетной палаты похожи на службу настоящих супергероев, которая требует знаний во многих областях — от медицины и культуры до функционирования банков. Но мало кто знает, как по-настоящему устроена их работа. Каждый эпизод — это знакомство зрителей с теми, кто трудится ради их блага.

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