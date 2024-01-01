Считать ради людей. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Считать ради людей
1-й сезон
3-я серия
6.42024, Считать ради людей. Сезон 1. Серия 3
Документальный16+
Серия в подписке «START»

Считать ради людей (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Их миссия — восстанавливать справедливость. Будни Счетной палаты похожи на службу настоящих супергероев, которая требует знаний во многих областях — от медицины и культуры до функционирования банков. Но мало кто знает, как по-настоящему устроена их работа. Каждый эпизод — это знакомство зрителей с теми, кто трудится ради их блага.

Сериал Считать ради людей 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг