Считать ради людей
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Считать ради людей
2024, Считать ради людей 1 сезон
Документальные16+
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Считать ради людей (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Их миссия — восстанавливать справедливость. Будни Счетной палаты похожи на службу настоящих супергероев, которая требует знаний во многих областях — от медицины и культуры до функционирования банков. Но мало кто знает, как по-настоящему устроена их работа. Каждый эпизод — это знакомство зрителей с теми, кто трудится ради их блага.

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