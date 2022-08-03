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С прицепом
1-й сезон

С прицепом (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

7.72017, SMILF 8 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История о девушке, которой не так давно исполнилось двадцать лет, и у нее на руках годовалый ребенок. Несмотря на большое количество проблем, молодая мамаша уверена - она обязательно сможет обрести счастье. Но пока у нее это получается не очень хорошо, ведь молодые люди не хотят с ней знакомиться, узнав о ребенке.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «С прицепом»