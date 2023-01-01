С прицепом
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С прицепом

С прицепом (сериал, 2017) смотреть онлайн

7.72017, SMILF 2 сезона
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История о девушке, которой не так давно исполнилось двадцать лет, и у нее на руках годовалый ребенок. Несмотря на большое количество проблем, молодая мамаша уверена - она обязательно сможет обрести счастье. Но пока у нее это получается не очень хорошо, ведь молодые люди не хотят с ней знакомиться, узнав о ребенке. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «С прицепом»

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