С Днем рождения, Вика!
1-й сезон

С Днем рождения, Вика! (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.92022, С Днем рождения, Вика! Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

О сериале

Четырехсерийная мелодрама о переоценке ценностей и перемене участи. Успешная бизнесвумен Виктория попадает в аварию и оказывается в коме. Находясь между жизнью и смертью, она получает возможность увидеть, как живут ее близкие, на которых из-за трудоголизма у женщины хронически не хватало времени. Выясняется, что муж Вики уверен, что она его не любит, дочь-студентку пытается соблазнить взрослый мужчина, а сына-подростка третируют в школе. Виктория решает немедленно вернуться к жизни, чтобы показать родным, как они ей нужны, и помочь им разобраться с многочисленными проблемами. Удастся ли ей это, расскажет сериал «С днем рождения, Вика!», который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

