С Днем рождения, Вика! (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

О сериале
Четырехсерийная мелодрама о переоценке ценностей и перемене участи. Успешная бизнесвумен Виктория попадает в аварию и оказывается в коме. Находясь между жизнью и смертью, она получает возможность увидеть, как живут ее близкие, на которых из-за трудоголизма у женщины хронически не хватало времени. Выясняется, что муж Вики уверен, что она его не любит, дочь-студентку пытается соблазнить взрослый мужчина, а сына-подростка третируют в школе. Виктория решает немедленно вернуться к жизни, чтобы показать родным, как они ей нужны, и помочь им разобраться с многочисленными проблемами. Удастся ли ей это, расскажет сериал «С днем рождения, Вика!», который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.
7.3 КиноПоиск
- ЕТРежиссёр
Евгений
Татаров
- Актриса
Ксения
Роменкова
- Актёр
Денис
Матросов
- ЕПАктриса
Екатерина
Панасюк
- ИНАктёр
Игорь
Неведров
- ФВАктёр
Федор
Воронцов
- АКАктриса
Анна
Куклина
- АРАктриса
Александра
Ровенских
- ЛКАктриса
Лика
Калинина
- ЕТАктёр
Егор
Тишканин
- ЕШАктриса
Евгения
Шипова
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- РБОператор
Роман
Бурденюк