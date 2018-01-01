Ручная работа (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыРучная работа1-й сезон
2005, Ручная работа. Сезон 1 9 серий
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
О сериале
Как самостоятельно сшить красивую блузку или юбку? Декорировать старый свитер или потертую сумку? Вернуть старым, надоевшим вещам новую жизнь? Ведущая программы «Ручная работа» дизайнер Таша Строгая научит вас шитью и рукоделию.
В каждом выпуске программы вы узнаете много интересной и полезной информации от опытных модельеров и лиц из мира моды.
