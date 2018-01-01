Ручная работа (сериал, 2005) смотреть онлайн

Как самостоятельно сшить красивую блузку или юбку? Декорировать старый свитер или потертую сумку? Вернуть старым, надоевшим вещам новую жизнь? Ведущая программы «Ручная работа» дизайнер Таша Строгая научит вас шитью и рукоделию.

В каждом выпуске программы вы узнаете много интересной и полезной информации от опытных модельеров и лиц из мира моды.





Все сезоны сериала Ручная работа смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.