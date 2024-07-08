Ручная работа. Сезон 1. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Ручная работа (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

2005, Ручная работа. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Как самостоятельно сшить красивую блузку или юбку? Декорировать старый свитер или потертую сумку? Вернуть старым, надоевшим вещам новую жизнь? Ведущая программы «Ручная работа» дизайнер Таша Строгая научит вас шитью и рукоделию.
В каждом выпуске программы вы узнаете много интересной и полезной информации от опытных модельеров и лиц из мира моды.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
10 мин / 00:10

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