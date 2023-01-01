Wink
Детям
Рожденные быть свободными. Медвежья школа
1-й сезон

Рожденные быть свободными. Медвежья школа (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82019, Рожденные быть свободными. Медвежья школа. Сезон 1 10 серий
Документальный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Проект, посвященный осиротевшим детенышам диких животных, которых готовят к возвращению в дикую природу. Зрители проекта вместе со съемочной группой проходят весь путь реабилитации медвежат, которые остались без материнской заботы по вине браконьеров.

Сериал Рожденные быть свободными 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг