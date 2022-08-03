Рожденные быть свободными. Медвежья школа. Серия 5
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Рожденные быть свободными. Медвежья школа
1-й сезон
5-я серия

Рожденные быть свободными. Медвежья школа (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.22019, Рожденные быть свободными. Медвежья школа. Серия 5
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Проект, посвященный осиротевшим детенышам диких животных, которых готовят к возвращению в дикую природу. Зрители проекта вместе со съемочной группой проходят весь путь реабилитации медвежат, которые остались без материнской заботы по вине браконьеров.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
25 мин / 00:25

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