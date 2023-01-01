Рожденные быть свободными. Медвежья школа (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Проект, посвященный осиротевшим детенышам диких животных, которых готовят к возвращению в дикую природу. Зрители проекта вместе со съемочной группой проходят весь путь реабилитации медвежат, которые остались без материнской заботы по вине браконьеров.



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