WinkСериалыРомановы. Последнее слово1-й сезон
Романовы. Последнее слово (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Романовы. Последнее слово. Сезон 1 5 серий
Исторический, Документальный16+
Серия в подписке «PREMIER»
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О сериале
Воссоздание рассказов свидетелей и участников расстрела царской семьи, расследование которого до сих пор не завершено. Многие свидетельства и материалы следствия обнародованы впервые. За основу взят рассказ людей, расстрелявших царскую семью, который был записан в 1964 году по указанию Никиты Хрущева. Эти аудиозаписи долгие годы хранились под грифом «секретно».
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Документальный
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