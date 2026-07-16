Воссоздание рассказов свидетелей и участников расстрела царской семьи, расследование которого до сих пор не завершено. Многие свидетельства и материалы следствия обнародованы впервые. За основу взят рассказ людей, расстрелявших царскую семью, который был записан в 1964 году по указанию Никиты Хрущева. Эти аудиозаписи долгие годы хранились под грифом «секретно».

