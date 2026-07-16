Романовы. Последнее слово. Сезон 1. Серия 3
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Романовы. Последнее слово
1-й сезон
3-я серия
2023, Романовы. Последнее слово. Сезон 1. Серия 3
Исторический, Документальный16+

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Романовы. Последнее слово (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Воссоздание рассказов свидетелей и участников расстрела царской семьи, расследование которого до сих пор не завершено. Многие свидетельства и материалы следствия обнародованы впервые. За основу взят рассказ людей, расстрелявших царскую семью, который был записан в 1964 году по указанию Никиты Хрущева. Эти аудиозаписи долгие годы хранились под грифом «секретно».

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Документальный
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

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