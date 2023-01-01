Роман Костомаров: Рожденный дважды (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

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Чемпионы не сдаются: документальный сериал о преодолении себя «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Смотреть онлайн проект можно на видеосервисе Wink — 1 сезон уже ждет вас.



Документальный сериал повествует о судьбе легендарного российского фигуриста Романа Костомарова, пережившего невероятные испытания в 2023 году. Грипп и воспаление легких привели к серьезным осложнениям: в результате некроза тканей конечностей спортсмену пришлось перенести несколько ампутаций. Казалось бы, после такого путь в большой спорт закрыт — но благодаря поддержке семьи, друзей и команды Роман смог восстановиться и вернуться на лед.



Эксклюзивные интервью, личные видеоматериалы семьи Костомаровых и начало «второй жизни» фигуриста — все это в документальном проекте «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Смотреть онлайн 1 сезон сериала приглашаем вас на видеопортале Wink.



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