Роман Костомаров: Рожденный дважды (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Документальный сериал о знаменитом российском фигуристе, которому из-за тяжелой болезни пришлось ампутировать конечности, но он все равно не потерял стремления к жизни.



Для олимпийского чемпиона Романа Костомарова, известного на всю страну фигуриста, выступавшего с Татьяной Навкой, 2023 год стал настоящим кошмаром. В результате осложнений после гриппа у него нарушилось кровообращение в конечностях, а за этим последовала ампутация. Команда фильма несколько месяцев находилась рядом с героем, пока он проходил тяжелую реабилитацию с помощью семьи, близких друзей и блестящих врачей. Зрители увидят уникальные интервью, кадры из личного архива семьи Костомаровых, а также хронику восстановления спортсмена, который вернулся на лед, несмотря на тяжелые травмы.



Вдохновиться этой историей поможет документальный проект «Роман Костомаров: Рожденный дважды» — сериал 2024 года смотреть онлайн на Winkможно уже сейчас.

