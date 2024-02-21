Роман Костомаров: Рожденный дважды (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Документальный сериал о знаменитом российском фигуристе, которому из-за тяжелой болезни пришлось ампутировать конечности, но он все равно не потерял стремления к жизни.
Для олимпийского чемпиона Романа Костомарова, известного на всю страну фигуриста, выступавшего с Татьяной Навкой, 2023 год стал настоящим кошмаром. В результате осложнений после гриппа у него нарушилось кровообращение в конечностях, а за этим последовала ампутация. Команда фильма несколько месяцев находилась рядом с героем, пока он проходил тяжелую реабилитацию с помощью семьи, близких друзей и блестящих врачей. Зрители увидят уникальные интервью, кадры из личного архива семьи Костомаровых, а также хронику восстановления спортсмена, который вернулся на лед, несмотря на тяжелые травмы.
Вдохновиться этой историей поможет документальный проект «Роман Костомаров: Рожденный дважды» — сериал 2024 года смотреть онлайн на Winkможно уже сейчас.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время28 мин / 00:28
Рейтинг
- МЩРежиссёр
Михаил
Щедринский
- РКАктёр
Роман
Костомаров
- ИААктёр
Илья
Авербух
- Актриса
Татьяна
Навка
- ОДАктриса
Оксана
Домнина
- АЖАктёр
Александр
Жулин
- МСАктёр
Максим
Ставиский
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- МПСценарист
Михаил
Петров
- МЩСценарист
Михаил
Щедринский
- ИТСценарист
Ирина
Томская
- МАПродюсер
Максим
Алланазаров
- ЖППродюсер
Жан
Просянов
- МРПродюсер
Максим
Рубанов
- НКПродюсер
Николай
Комаров
- АДМонтажёр
Александр
Дозорец
- АЯОператор
Артем
Якунин
- СШОператор
Сергей
Шульц