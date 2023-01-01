Биография

Татьяна Навка — российская фигуристка. Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастера спорта. Родилась в Днепропетровске 13 апреля 1975 года. Сначала Татьяна училась ездить на роликах, позже перешла на коньки. Впервые вышла на лед в 1980 году. Уже через 7 лет она стала чемпионкой среди юниоров. После переезда в Москву начала заниматься в спортклубе «Москвич». Вскоре после начала тренировок ее пригласили переехать в США, где она впоследствии прожила 15 лет. В 2006 году вместе с партнером Романом Костомаровым она победила на Олимпийских играх. Сразу после этого они решили завершить карьеру в спорте, но продолжили выступать вместе с показательными номерами. После ухода из большого спорта Татьяна начала участвовать во всевозможных телевизионных проектах. Периодически ведет церемонии, концерты и другие торжественные мероприятия. Является лицом торговых марок. О ней снят документальный фильм, который транслировался по «Первому каналу». Помимо спортивной карьеры, Татьяна Навка снимается в кино — сыграла себя в документальной картине, а также фигуристку в киноленте «Лузер». Занимается озвучиванием мультфильмов.