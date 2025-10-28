Родственные души (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Антология историй о мире, где, чтобы найти любовь, нужно лишь пройти тест. Фантастическая драма «Родственные души» — сериал-эксперимент, к созданию которого приложили руку сценаристы, работавшие над такими хитами, как «Черное зеркало», «Тед Лассо» и «Очень странные дела».
В недалеком будущем компания под названием Soul Connex разработала тест, благодаря которому можно точно определить, в кого влюбятся их клиенты. Для этого нужно, чтобы процедуру прошли обе «родственные души». Некоторое время спустя эта практика становится повсеместной и начинает влиять на человеческие отношения. Кому-то приходится решать, бросать ли возлюбленных, с которыми они провели годы жизни, ради незнакомцев со схожими результатами. Кто-то узнает, что «родственной души» уже нет в живых. А другие с ужасом понимают, что человек, с которым их свел тест, оказывается монстром.
Захватывающие сюжеты из мира научно доказанной любви ждут вас.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама
Рейтинг
- МКРежиссёр
Марко
Кройцпайнтнер
- РСРежиссёр
Роб
Сэвидж
- УБРежиссёр
Уильям
Бриджес
- Актёр
Билл
Скарсгард
- ССАктриса
Сара
Снук
- ДКАктёр
Дэвид
Костабайл
- ЧХАктёр
Чарли
Хитон
- ББАктриса
Бетси
Брандт
- ЛКАктриса
Лайа
Коста
- Актёр
Кингсли
Бен-Адир
- Актриса
Малин
Акерман
- ДДАктёр
Джей
Джей Филд
- СКАктриса
Соня
Кэссиди
- УБСценарист
Уильям
Бриджес
- БГСценарист
Бретт
Голдстин
- ДНСценарист
Джессика
Нэппет
- МССценарист
Мелисса
Стефенс
- БГПродюсер
Бретт
Голдстин
- МБПродюсер
Мэттью
Бёрд
- УБПродюсер
Уильям
Бриджес
- ХМПродюсер
Хосе
Мария Гонсалес Синде
- ДСПродюсер
Джолион
Саймондс
- ПВПродюсер
Петер
Вельтер Солер
- ПЛХудожница
Папик
Лосано
- УГКомпозитор
Уилл
Грегори
- МПКомпозитор
Майкл
Прайс
- TКомпозитор
Toydrum