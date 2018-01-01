Wink
Сериалы
Родственные души
Актёры и съёмочная группа сериала «Родственные души»

Актёры и съёмочная группа сериала «Родственные души»

Режиссёры

Марко Кройцпайнтнер

Марко Кройцпайнтнер

Marco Kreuzpaintner
Режиссёр
Роб Сэвидж

Роб Сэвидж

Rob Savage
Режиссёр
Уильям Бриджес

Уильям Бриджес

William Bridges
Режиссёр

Актёры

Билл Скарсгард

Билл Скарсгард

Bill Skarsgård
АктёрMateo
Сара Снук

Сара Снук

Sarah Snook
АктрисаNikki
Дэвид Костабайл

Дэвид Костабайл

David Costabile
АктёрDavid Maddox
Чарли Хитон

Чарли Хитон

Charlie Heaton
АктёрKurt Shepard
Бетси Брандт

Бетси Брандт

Betsy Brandt
АктрисаCaitlin Jones
Лайа Коста

Лайа Коста

Laia Costa
АктрисаLibby
Кингсли Бен-Адир

Кингсли Бен-Адир

Kingsley Ben-Adir
АктёрFranklin
Малин Акерман

Малин Акерман

Malin Åkerman
АктрисаMartha
Джей Джей Филд

Джей Джей Филд

JJ Feild
АктёрNathan
Соня Кэссиди

Соня Кэссиди

Sonya Cassidy
АктрисаAlison Jones

Сценаристы

Уильям Бриджес

Уильям Бриджес

William Bridges
Сценарист
Бретт Голдстин

Бретт Голдстин

Brett Goldstein
Сценарист
Джессика Нэппет

Джессика Нэппет

Jessica Knappett
Сценарист
Мелисса Стефенс

Мелисса Стефенс

Melissa Stephens
Сценарист

Продюсеры

Бретт Голдстин

Бретт Голдстин

Brett Goldstein
Продюсер
Мэттью Бёрд

Мэттью Бёрд

Matthew Bird
Продюсер
Уильям Бриджес

Уильям Бриджес

William Bridges
Продюсер
Хосе Мария Гонсалес Синде

Хосе Мария Гонсалес Синде

José María González Sinde
Продюсер
Джолион Саймондс

Джолион Саймондс

Jolyon Symonds
Продюсер
Петер Вельтер Солер

Петер Вельтер Солер

Peter Welter Soler
Продюсер

Художники

Папик Лосано

Папик Лосано

Papick Lozano
Художница

Композиторы

Уилл Грегори

Уилл Грегори

Will Gregory
Композитор
Майкл Прайс

Майкл Прайс

Michael Price
Композитор
Toydrum

Toydrum

Композитор