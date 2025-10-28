Родственные души (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Антология историй о мире, где, чтобы найти любовь, нужно лишь пройти тест. Фантастическая драма «Родственные души» — сериал-эксперимент, к созданию которого приложили руку сценаристы, работавшие над такими хитами, как «Черное зеркало», «Тед Лассо» и «Очень странные дела».



В недалеком будущем компания под названием Soul Connex разработала тест, благодаря которому можно точно определить, в кого влюбятся их клиенты. Для этого нужно, чтобы процедуру прошли обе «родственные души». Некоторое время спустя эта практика становится повсеместной и начинает влиять на человеческие отношения. Кому-то приходится решать, бросать ли возлюбленных, с которыми они провели годы жизни, ради незнакомцев со схожими результатами. Кто-то узнает, что «родственной души» уже нет в живых. А другие с ужасом понимают, что человек, с которым их свел тест, оказывается монстром.



