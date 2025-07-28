Редкие люди (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Редкие люди. Сезон 1
Редкие люди
2013, Редкие люди. Сезон 1 8 серий
ТВ-шоу, Исторический18+

Дигорцы, нганасаны, эвены, коряки, ижоры…
Среди малых народов России есть те, которые не ассимилировались среди многочисленных соседей и не потеряли своей самобытности. Их численность порой не превышает нескольких тысяч, а иногда и сотен человек. Их быт за последние тысячи лет практически не изменился. Они сохранили древние верования, традиции и язык. "Красная книга" народов России, чья культура уже завтра может исчезнуть.

Исторический, ТВ-шоу

