Редкие люди (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Дигорцы, нганасаны, эвены, коряки, ижоры…

Среди малых народов России есть те, которые не ассимилировались среди многочисленных соседей и не потеряли своей самобытности. Их численность порой не превышает нескольких тысяч, а иногда и сотен человек. Их быт за последние тысячи лет практически не изменился. Они сохранили древние верования, традиции и язык. "Красная книга" народов России, чья культура уже завтра может исчезнуть.

