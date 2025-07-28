WinkСериалыРедкие люди1-й сезонНивхи. Живущие у края воды
Редкие люди (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
2013, Нивхи. Живущие у края воды
ТВ-шоу, Исторический18+
Сезоны и серии
- 18+28 мин
Редкие люди
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+28 мин
Редкие люди
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+27 мин
Редкие люди
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+28 мин
Редкие люди
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+27 мин
Редкие люди
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+27 мин
Редкие люди
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
Редкие люди
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+27 мин
Редкие люди
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Дигорцы, нганасаны, эвены, коряки, ижоры…
Среди малых народов России есть те, которые не ассимилировались среди многочисленных соседей и не потеряли своей самобытности. Их численность порой не превышает нескольких тысяч, а иногда и сотен человек. Их быт за последние тысячи лет практически не изменился. Они сохранили древние верования, традиции и язык. "Красная книга" народов России, чья культура уже завтра может исчезнуть.