RCC х Karate Combat (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Лига RCC совместно с Карате Комбат проводят уникальное для России шоу. Таких боев наша страна еще не видела! Авторские правила в Пите без борьбы, но с добиваниями на стене или на настиле, и на арену выйдут абсолютные топы. В главном событии турнира российский чемпион Карате Комбат Ильяс Хамзин проведет первую защиту титула в среднем дивизионе против голодного до ярких финишей Алекса Лоорэ.

