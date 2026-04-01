WinkСериалыRCC х Karate Combat1-й сезонШахтарин vs Вахрушев
RCC х Karate Combat (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
2026, Шахтарин vs Вахрушев
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+18 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+18 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+7 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+18 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+19 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+20 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+19 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+12 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+14 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+25 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+8 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+14 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+10 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+13 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+12 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+38 мин
RCC х Karate Combat
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
О сериале
Лига RCC совместно с Карате Комбат проводят уникальное для России шоу. Таких боев наша страна еще не видела! Авторские правила в Пите без борьбы, но с добиваниями на стене или на настиле, и на арену выйдут абсолютные топы. В главном событии турнира российский чемпион Карате Комбат Ильяс Хамзин проведет первую защиту титула в среднем дивизионе против голодного до ярких финишей Алекса Лоорэ.