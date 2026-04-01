Дмитриев vs Казимба
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RCC х Karate Combat
1-й сезон
Дмитриев vs Казимба

RCC х Karate Combat (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

2026, Дмитриев vs Казимба
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лига RCC совместно с Карате Комбат проводят уникальное для России шоу. Таких боев наша страна еще не видела! Авторские правила в Пите без борьбы, но с добиваниями на стене или на настиле, и на арену выйдут абсолютные топы. В главном событии турнира российский чемпион Карате Комбат Ильяс Хамзин проведет первую защиту титула в среднем дивизионе против голодного до ярких финишей Алекса Лоорэ.

Жанр
Спортивный
Время
23 мин / 00:23

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