RCC Intro 29. Сезон 1
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RCC Intro 29
1-й сезон

RCC Intro 29 (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.52023, RCC Intro 29. Сезон 1 10 серий
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

RCC Intro 29 собрал сильнейших бойцы из России, Средней Азии и Бразилии. Главным событием вечера стал суперпоединок в полулегком весе: панчер Константин Симонов сразился с универсалом Романом Подругиным. Мощный бой между двумя топовыми бойцами из России.

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