RCC Intro 29 (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

RCC Intro 29 собрал сильнейших бойцы из России, Средней Азии и Бразилии. Главным событием вечера стал суперпоединок в полулегком весе: панчер Константин Симонов сразился с универсалом Романом Подругиным. Мощный бой между двумя топовыми бойцами из России.



Сериал Симонов vs Подругин 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.