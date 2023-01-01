Лылов vs Чемаев
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RCC Intro 29
1-й сезон
Лылов vs Чемаев

RCC Intro 29 (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.52023, Лылов vs Чемаев
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

RCC Intro 29 собрал сильнейших бойцы из России, Средней Азии и Бразилии. Главным событием вечера стал суперпоединок в полулегком весе: панчер Константин Симонов сразился с универсалом Романом Подругиным. Мощный бой между двумя топовыми бойцами из России.

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Жанр
Спорт
Время
24 мин / 00:24

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