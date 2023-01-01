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RCC 14
1-й сезон

RCC 14 (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

7.82022, RCC 14. Сезон 1 13 серий
Спорт, Смешанные единоборства18+

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1-й сезон

Сюжет

В главном поединке вечера сошлись легенда российских ММА Алексей Кунченко и входящий в сотню лучших бойцов мира бразилец Глейсон Тибао. Кунченко десять лет не выступал в родной Тюмени, его возвращение будет очень громким.

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