RCC 14
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RCC 14

RCC 14 (сериал, 2022) смотреть онлайн

7.82022, RCC 14 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В главном поединке вечера сошлись легенда российских ММА Алексей Кунченко и входящий в сотню лучших бойцов мира бразилец Глейсон Тибао. Кунченко десять лет не выступал в родной Тюмени, его возвращение будет очень громким.

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