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Равные условия
1-й сезон

Равные условия (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

5.82021, Level Playing Field 4 серии
Документальный, Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный проект, рассказывающий о дискриминации в спорте. «Равные условия» показывают, как государственная политика влияет на спортивную среду. Почему часто на первый план выходят не достижения, а гражданские взгляды или цвет кожи спортсменов — авторы четырехсерийного фильма попытаются найти ответ на этот вопрос. И заодно понять, как законодательство и активизм пересекаются с миром спорта. Смотрите сериал «Равные условия» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Документальный

Рейтинг

6.9 IMDb