WinkСериалыРавные условия1-й сезон
Равные условия (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
5.82021, Level Playing Field 4 серии
Документальный, Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Документальный проект, рассказывающий о дискриминации в спорте. «Равные условия» показывают, как государственная политика влияет на спортивную среду. Почему часто на первый план выходят не достижения, а гражданские взгляды или цвет кожи спортсменов — авторы четырехсерийного фильма попытаются найти ответ на этот вопрос. И заодно понять, как законодательство и активизм пересекаются с миром спорта. Смотрите сериал «Равные условия» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Документальный
Рейтинг
6.9 IMDb