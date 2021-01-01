Равные условия (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Равные условия. Сезон 1. Серия 2
Равные условия
1-й сезон
2-я серия
2021, Level Playing Field
Документальный18+
Документальный проект, рассказывающий о дискриминации в спорте. «Равные условия» показывают, как государственная политика влияет на спортивную среду. Почему часто на первый план выходят не достижения, а гражданские взгляды или цвет кожи спортсменов — авторы четырехсерийного фильма попытаются найти ответ на этот вопрос. И заодно понять, как законодательство и активизм пересекаются с миром спорта.

Страна
Канада
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.9 IMDb