2021, Level Playing Field
Документальный18+
Равные условия (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Документальный проект, рассказывающий о дискриминации в спорте. «Равные условия» показывают, как государственная политика влияет на спортивную среду. Почему часто на первый план выходят не достижения, а гражданские взгляды или цвет кожи спортсменов — авторы четырехсерийного фильма попытаются найти ответ на этот вопрос. И заодно понять, как законодательство и активизм пересекаются с миром спорта.
СтранаКанада
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
6.9 IMDb