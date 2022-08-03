Равные условия (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Документальный проект, рассказывающий о дискриминации в спорте. «Равные условия» показывают, как государственная политика влияет на спортивную среду. Почему часто на первый план выходят не достижения, а гражданские взгляды или цвет кожи спортсменов — авторы четырехсерийного фильма попытаются найти ответ на этот вопрос. И заодно понять, как законодательство и активизм пересекаются с миром спорта.

