Расправа (2019) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Кэтрин Харлоу удалось выжить после того, как банда еe брата попыталась убить ее очень жестоким способом. Девушка поменяла имя на Дорис Куинн и начала новую жизнь, оставив весь этот кошмар позади. Годы спустя те же преступники похищают племянницу Дорис, пробуждая в ней гнев и желание отомстить во что бы то ни стало. Дорис объявляет войну давним врагам, и лучше бы им не знать, какое наказание она для них готовит…

