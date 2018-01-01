Wink
Сериалы
Расправа (2019)
1-й сезон

Расправа (2019) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.02019, Reprisal 10 серий
Боевик, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Кэтрин Харлоу удалось выжить после того, как банда еe брата попыталась убить ее очень жестоким способом. Девушка поменяла имя на Дорис Куинн и начала новую жизнь, оставив весь этот кошмар позади. Годы спустя те же преступники похищают племянницу Дорис, пробуждая в ней гнев и желание отомстить во что бы то ни стало. Дорис объявляет войну давним врагам, и лучше бы им не знать, какое наказание она для них готовит…

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Расправа (2019)»