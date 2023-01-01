Расправа (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Кэтрин Харлоу удалось выжить после того, как банда еe брата попыталась убить ее очень жестоким способом. Годы спустя те же преступники похищают племянницу Дорис, пробуждая в ней гнев и желание отомстить во что бы то ни стало. И лучше бы им не знать, какое наказание она для них готовит…
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДвРежиссёр
Джонатан
ван Тюллекен
- ЧНРежиссёр
Чери
Ноулан
- ЭСРежиссёр
Эва
Сёрхёуг
- СРРежиссёр
Салли
Ричардсон-Уитфилд
- Актриса
Эбигейл
Спенсер
- РСАктёр
Родриго
Санторо
- ММАктёр
Мена
Массуд
- МДАктриса
Мэдисон
Девенпорт
- РУАктёр
Риз
Уэйкфилд
- БЭАктриса
Бетани
Энн Линд
- ДДАктёр
Давид
Дастмалчян
- КТАктёр
Крэйг
Тейт
- УДАктёр
Уэви
Джонез
- ЛДАктриса
Лиа
ДеЛария
- АЛСценарист
Адам
Лэш
- Оператор
Дэвид
Грин
- ДЕОператор
Дерек
Е. Тиндел
- ЛСОператор
Ларкин
Сайпл
- THКомпозитор
The
Haxan Cloak