Проклятие. Сезон 1
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1-й сезон

Проклятие (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

5.62023, The Curse 10 серий
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Если вам нравятся смелые и нестандартные проекты, не пропустите «Проклятие» — сериал от студии A24. Это яркая кринж-комедия с элементами сатиры со звездой «Ла-Ла-Ленда» Эммой Стоун.

Первый сезон рассказывает о молодой паре максимально осознанных экоактивистов Эшере и Уитни Сигел, которые решили создать собственное телешоу. Они хотят сделать мир лучше и начинают с небольшого. Их идея — преобразить маленький город Эспаньола и построить в нем экологически чистые дома, которые не оставляют углеродного следа. На помощь им приходит неудачливый продюсер по имени Даги, и съемочная площадка постепенно погружается в хаос. Кроме того, Эшер заплатил некой девочке за участие в шоу, а потом отобрал деньги. Та наложила на него проклятие, и теперь жизнь супругов и ход съемок окончательно выходят из-под контроля.

Увидит ли Эспаньола светлое будущее или герои сдадутся под натиском неудач? Узнаете в новом проекте — смотрите сериал «Проклятие» в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb