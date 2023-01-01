Проклятие (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+60 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 5
- 18+37 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 6
- 18+41 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 7
- 18+55 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 8
- 18+56 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 9
- 18+67 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Если вам нравятся смелые и нестандартные проекты, не пропустите «Проклятие» — сериал от студии A24. Это яркая кринж-комедия с элементами сатиры со звездой «Ла-Ла-Ленда» Эммой Стоун.
Первый сезон рассказывает о молодой паре максимально осознанных экоактивистов Эшере и Уитни Сигел, которые решили создать собственное телешоу. Они хотят сделать мир лучше и начинают с небольшого. Их идея — преобразить маленький город Эспаньола и построить в нем экологически чистые дома, которые не оставляют углеродного следа. На помощь �им приходит неудачливый продюсер по имени Даги, и съемочная площадка постепенно погружается в хаос. Кроме того, Эшер заплатил некой девочке за участие в шоу, а потом отобрал деньги. Та наложила на него проклятие, и теперь жизнь супругов и ход съемок окончательно выходят из-под контроля.
Увидит ли Эспаньола светлое будущее или герои сдадутся под натиском неудач? Узнаете в новом проекте — смотрите сериал «Проклятие» в подписке Amediateka на Wink.
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