Проклятие (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Уитни и Эштон Сигелы — молодая супружеская пара, которая продвигает, строит и продаёт инновационные пассивные экодома в городке Эспаньола, штат Нью-Мексико. Они стараются сделать город более привлекательным для притока обеспеченных людей, при этом пытаясь учитывать интересы местного населения и представителей индейских племён, которые живут здесь с незапамятных времён. Здесь же супруги занимаются и производством собственного реалити-шоу о своих экодомах, их будущих владельцах и Эспаньоле. Однажды режиссёр просит Эштона сделать на камеру пожертвование темнокожей девочке, которая торгует газировкой на парковке. Но из-за того, что у него в кармане была лишь стодолларовая купюра, Эштон после съёмки силой забирает у девочки деньги, чтобы разменять и дать ей сумму поменьше. Рассерженная девочка проклинает его, после чего в жизни Эштона и Уитни начинают происходить странные и не особо приятные вещи.



Сериал Проклятие 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.