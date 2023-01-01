Проклятие (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

«Проклятие» — сериал-сатира от знаменитой студии A24. Кринж-комедия о молодой паре осознанных экоактивистов с Эммой Стоун и Нэйтаном Филдером в главных ролях.



Сюжет рассказывает о супругах Эшере и Уитни Сигел, которые решают запустить собственное телешоу. Их цель — преобразить маленький городок Эспаньола, построив экологичные дома, которые не загрязняют природу. Паре помогает не слишком удачливый продюсер Даги, правда, с его появлением все начинает идти не по плану. Вдобавок Эшера проклинает девочка, которой он зап�латил за участие в шоу, а потом отнял деньги. С этих пор события приобретают пугающе нелепый оборот.



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