Проклятие (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+60 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 5
- 18+37 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 6
- 18+41 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 7
- 18+55 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 8
- 18+56 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 9
- 18+67 мин
Проклятие
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
«Проклятие» — сериал-сатира от знаменитой студии A24. Кринж-комедия о молодой паре осознанных экоактивистов с Эммой Стоун и Нэйтаном Филдером в главных ролях.
Сюжет рассказывает о супругах Эшере и Уитни Сигел, которые решают запустить собственное телешоу. Их цель — преобразить маленький городок Эспаньола, построив экологичные дома, которые не загрязняют природу. Паре помогает не слишком удачливый продюсер Даги, правда, с его появлением все начинает идти не по плану. Вдобавок Эшера проклинает девочка, которой он зап�латил за участие в шоу, а потом отнял деньги. С этих пор события приобретают пугающе нелепый оборот.
Что станет с Эспаньолой, если Эшеры не сдадутся? Узнаете в этом смелом и нестандартном проекте — смотрите сериал «Проклятие» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
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